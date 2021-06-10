В Госдепе заявили о скором возвращении посла Салливана в Россию

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Американский посол Джон Салливан может вернуться в Москву уже в предстоящие недели, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас есть все ожидания того, что он вернется в Москву в предстоящие недели", – сказал Прайс.

После объявленных в апреле санкций против РФ российская сторона рекомендовала Салливану поехать в США, чтобы провести там серьезные подробные консультации. Тогда глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал напрямую признавать, что Салливан возвращается в Штаты для консультаций по рекомендации Москвы в связи с обострением двусторонних отношений. Уже 23 апреля американский дипломат покинул российскую столицу и прибыл в Вашингтон.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что чиновники США рассчитывают на возвращение послов стран в Москву и Вашингтон по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Встреча глав двух государств запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.