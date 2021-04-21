В СФ прокомментировали высылку 10 сотрудников посольства США из России

Фото: Москва 24

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с Москвой 24 объяснил значение высылки американских дипломатов из России.

Ранее в МИД РФ объявили, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.

Такая мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против некоторых сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.

"Мы применяли ответные меры, на США это не подействовало. Они продолжают нагнетать обстановку, натравливают своих союзников против России. Началась такая антироссийская вакханалия. Ну и Россия дала понять, что время шуток закончено", – заявил Джабаров.





Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Дали понять, что либо начинаем конструктивно взаимодействовать и искать точки соприкосновения, для того чтобы сохранить планету в мире, либо мы будем жестко отвечать на любые попытки антироссийских выступлений и провокаций. Вот и все.

Сенатор объяснил, что высылка дипломатов говорит о том, что отношения между Россией и США находятся на крайне низком уровне. Тем не менее это еще не крайняя мера, отмечает Джабаров.

"Арсенал подобных мер значительный. Но мы всегда этим оружием пользуемся очень аккуратно. Постараемся все вопросы решить за столом переговоров", – заключил сенатор.

Ранее в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан. Это произошло после того, как американская сторона ввела новые санкции против России.

Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для финансовых организаций Соединенных Штатов на покупку долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ.

Президент США Джо Байден объяснил новые санкции угрозой национальной безопасности со стороны России.