Вашингтон рассчитывает на возвращение послов в РФ и США после саммита – СМИ

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В Соединенных Штатах рассчитывают, что лидеры России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве договорятся о возвращении послов стран в Москву и Вашингтон. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Американские чиновники рассказали, что администрация Байдена стремится к стабильным отношениям с Россией, поэтому отправка послов обратно в столицы будет иметь решающее значение и являться необходимым шагом для поддержания рабочего диалога между РФ и США. О желании выстроить с Москвой стабильные отношения ранее заявлял и сам американский лидер.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины. Как ранее заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта в Донбассе.