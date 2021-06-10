Вашингтон рассчитывает на возвращение послов в РФ и США после саммита – СМИ

Фото: depositphotos/denisismagilov
В Соединенных Штатах рассчитывают, что лидеры России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве договорятся о возвращении послов стран в Москву и Вашингтон. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.
Американские чиновники рассказали, что администрация Байдена стремится к стабильным отношениям с Россией, поэтому отправка послов обратно в столицы будет иметь решающее значение и являться необходимым шагом для поддержания рабочего диалога между РФ и США. О желании выстроить с Москвой стабильные отношения ранее заявлял и сам американский лидер.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина запланирована на 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.
Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы международной повестки, взаимодействие в борьбе с пандемией, а также тему Украины. Как ранее заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта в Донбассе.
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от встречи Путина и Байдена
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: