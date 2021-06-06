Байден рассказал, какую тему обсудит на встрече с Путиным

Фото: AP/Susan Walsh

Президент США Джо Байден назвал тему, которую планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что Байден хочет обсудить с Путиным права человека. Он планирует заявить о приверженности к их обеспечению, утверждается в статье.

"Когда мы встретимся, я вновь подчеркну, что США, Европа и сочувствующие им демократии намерены поддерживать права и достоинство человека", – заявил Байден.

Американский лидер вновь отметил, что хочет выстроить стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

В материале также указано, что Байден проведет переговоры с Путиным после обсуждения с друзьями и партнерами. Встреча двух лидеров должна пройти в Женеве 16 июня.

Ранее Путин объяснил, что должны сделать власти США для нормализации связей с Россией. По его словам, Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы РФ.