Путин рассказал, что требуется от США для нормализации связей с Россией

Фото: depositphotos/denisismagilov

Владимир Путин объяснил, что должны сделать власти США для нормализации связей с Россией. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

По мнению Путина, Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России.

"Нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова", – передает ТАСС слова российского лидера.

Он добавил, что власти РФ не несут ответственности за нынешнее состояние российско-американских отношений.

"Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям", – отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с президентом США Джо Байденом. В то же время российский лидер подчеркнул, что у России и Соединенных Штатов есть общие интересы.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.