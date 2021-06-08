В МИД РФ заявили, что на встрече Путина и Байдена будет затронута тема Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В рамках саммита Владимира Путина и президента США Джо Байдена будет обсуждаться тема Украины, американская сторона получит полное и яркое объяснение ситуации по проблемам урегулирования конфликта на Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Украина, несомненно, будет затронута. Я уверен, что Байден услышит с нашей стороны четкое объяснение, почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц, – они не по адресу. Россия не является стороной минского комплекса мер. Россия не может восприниматься как сторона, которая должна что-то предпринять в этом плане. Вся суть проблемы – в отказе Киева от прямого диалога с Донецком и Луганском", – пояснил Рябков.
По его словам, переговоры могут оказаться более продуктивными, если Соединенные Штаты смогут оторваться от собственных догм и заставить урегулировать конфликт тех, кто задает тон политики Киева в настоящее время.
"В противном случае дело окончится тем, что, по сути, движения вперед не будет. Но я не сомневаюсь, что господин Байден услышит с нашей стороны комплексное, полное, яркое, понятное изложение того, почему это произошло, почему не получается продвинуться к урегулированию, кто несет за это ответственность и какова здесь роль США", – уточнил замглавы МИД.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
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