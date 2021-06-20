В США наменеры продолжить вводить санкции против компаний РФ из-за "Северного потока – 2"

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США продолжат вводить ограничения против компаний России, принимающих участие в проекте "Северный поток – 2". Об этом в эфире телеканала CNN заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы ввели санкции в отношении нескольких российских компаний. Мы отказались от санкций только в отношении двух – гражданина Германии и швейцарской компании. Суть в том, что, когда президент Байден вступил в должность, "Северный поток – 2" был на 90 процентов завершен", – отметил Салливан.
Он подчеркнул, что в США в тот момент встал вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты преследовать напрямую европейских союзников, используя полномочия в плане введения санкций.
"Тут президент Байден сказал: "Я не готов к этому, что я буду делать, так это продолжать применять каждые 90 дней рестрикции в отношении российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока -–2". Он (Байден) делал это и будет делать дальше", – объяснил Салливан.
Ранее он сообщил, что США готовят новый пакет санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Он добавил, что президент США Джо Байден распорядился облегчить процедуру введения ограничений по ряду аспектов.
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