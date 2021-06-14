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Политика

03:59

Новые санкции США против госдолга России вступили в силу

экономика политика

Фото: depositphotos/borjomi88

Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям приобретать новые российские рублевые гособлигации при первичном размещении, формально вступили в силу с 14 июня.

О введении нового пакета санкций Соединенные Штаты объявили в апреле текущего года. Данные ограничения добавляются к введенному в 2019 году запрету для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. При этом он распространяется на покупки облигаций федерального займа на первичных аукционах, проводимых министерством финансов РФ.

Ранее аналитики выяснили, что санкции Вашингтона, связанные с ограничением на покупку российских ОФЗ, могут вызвать сильные изменения в долгосрочной стратегии Минфина России. При этом Москва сможет легко справиться с отрицательными эффектами уже введенных мер.

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