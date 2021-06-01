Госдолг России достиг 19,7 трлн рублей

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Госдолг РФ за первый квартал 2021 года вырос на 741,3 миллиарда рублей и достиг отметки в 19,7 триллиона рублей, что составляет 17% от ВВП, следует из аналитической записки Счетной палаты.

"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17% прогнозируемого объема ВВП)", – говорится в документе.

Внутренний долг возрос на 683 миллиарда рублей, что составляет 4,6%, до 15,434 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга увеличилась с 77,9 до 78,4%.

Внешний долг на 1 апреля уменьшился на 1,1% в сравнении с показателем на 1 января и составил 56,1 миллиарда долларов. Однако в рублевом эквиваленте с начала года он увеличился на 58,3 миллиарда рублей, составив 4,247 триллиона рублей.

В структуре внутреннего долга России по видам долговых обязательств преобладают ОФЗ-ПД со сроками погашения в 2021–2044 годах (59,8%), ОФЗ-ПК со сроками погашения в 2022–2034 годах (32%) и ОФЗ-ИН со сроками погашения в 2023–2030 годах (4,5%).

Отмечается, что за первый квартал 2021 года увеличились расходы бюджета на обслуживание государственного долга. Рост составил 39%, или 238,5 миллиарда рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что новые санкции США на госдолг России не повлекут за собой серьезных последствий для экономики. По его словам, программа заимствований будет выполнена.