Рейтинговые агентства оценили влияние новых санкций США на Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рейтинговые агентства Moody's и Fitch оценили влияние новых американских санкций на РФ. Об этом сообщает РБК.

Эксперты утверждают, что ограничения на покупку российских ОФЗ и риск расширения санкций на госдолг могут вызвать сильные изменения в долгосрочной стратегии Минфина России. При этом Москва сможет легко справиться с отрицательными эффектами уже введенных мер.

Аналитики уточнили, что американские санкции могут ограничить правительство России в гибкости финансирования и при выборе вариантов бюджетной политики, однако это вряд ли создаст серьезные для страны проблемы.

"Накопленные государством финансовые резервы, низкая потребность в заимствованиях и усовершенствованный инструментарий политики позволят справиться с возникающими отрицательными эффектами", – отмечают агентства.

Кроме того, новые санкции Вашингтона затрагивают исключительно первичный рынок ОФЗ, поэтому вряд ли приведут к продажам облигаций компаниями США.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения объяснили возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.

Позднее в министерстве иностранных дел РФ обнародовали ответные меры на санкции Соединенных Штатов. В частности, Россия запретила въезд на территорию страны восьми американским чиновникам. Среди них – директор ФБР и министр внутренней безопасности США.