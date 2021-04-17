В Госдепе оценили ответные меры России на новые санкции США

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В Госдепе прокомментировали ответные меры России на новые санкции США. Об этом передает ТАСС.
По заявлению представителя Госдепартамента, в США считают ответные меры России эскалацией. Американские власти выразили сожаление по данному поводу.
"Мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США", – заявили в Госдепе.
Там также отметили, что вступать в цикл эскалации с Россией не входит в планы США.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.
Позднее в министерстве иностранных дел РФ обнародовали ответные меры на санкции Соединенных Штатов. В частности, Россия запретила въезд на территорию страны восьми американским чиновникам. Среди них – директор ФБР и министр внутренней безопасности США.
США получили ответ на антироссийские санкции
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