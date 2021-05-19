Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля

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Аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов оценил вероятность резкого укрепления курса рубля. Об этом он рассказала агентству "Прайм".
По мнению специалиста, возвращение курса рубля к значениям 2019 года допускается к концу 2021 – началу 2022 года.
"Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления", – отметил Маслов.
По мнению аналитика, рубль уязвим из-за негативного информационного фона вокруг России. Подобная информация несет неопределенность и страхи для инвесторов.
Среди прочих рисков – возможное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. При этом в случае корректировок цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам.
По мнению Маслова, при восстановлении спроса на нефть к концу года рубль также сможет укрепиться.
Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал падение доллара до 60 рублей. По мнению эксперта, подобное может случиться уже в ближайшие годы.
До этого эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, когда курс доллара достигнет 100 рублей. По его словам, рост курса американской валюты обеспечивают особенности российской экономики.
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