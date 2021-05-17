Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

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В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла. Такое заявление в беседе с "Российской газетой" сделал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Говоря о второй половине 2020 года, Купцикевич указал на нахождение России в точке цикла, предполагающей ускорение темпов роста цен на сырьевые активы, ВВП и уровня благосостояния.

"Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда курс рубля к доллару забирался выше 80, то откат способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы", – подчеркнул эксперт.

Ждать удвоения ВВП за семь лет, по мнению аналитика, бессмысленно, так как национальная валюта редко восстанавливается в полном объеме, а темпы этого процесса не такие быстрые, как падение.

Что касается евро, курс рубля на ближайшие несколько лет может стабилизироваться в диапазоне 5–10 процентов, то есть 85–95 за евро, выразил уверенность Купцикевич.

В начале торгов 17 мая американская валюта дорожала на 5 копеек – до 74,06 рубля. При этом европейская дешевела на две копейки – до 89,85 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, когда курс доллара достигнет 100 рублей. По его словам, подобное может случиться уже в ближайшие годы.