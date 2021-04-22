Эксперт рассказал, когда курс доллара достигнет 100 рублей

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В ближайшие годы возможен значительный скачок стоимости доллара, ее рост может составить до трети от текущей цены, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Об этом сообщает News.ru.

Он пояснил, что рост курса американской валюты обеспечивают особенности российской экономики.

"Есть простая закономерность: если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь. Это как закон сохранения энергии", – сказал Голубовский.

При этом, по словам экономиста, повышение стоимости доллара в течение последних лет было в большей степени обусловлено экономической и политической нестабильностью России, а не разницей в уровне инфляции.

"Поскольку ситуация в стране и вокруг нее меняться не будет в ближайшие годы, этот процесс (падение рубля. – Прим. ред.) продолжится", – заявил Голубовский.

Он отметил, что российский кабмин поставил себя в положение, при котором бюджетные расходы можно покрыть только за счет девальвации рубля.

"Единственный способ оплатить расходы государства – это девальвировать рубль, чтобы собрать налоги с экспортеров, потому что у них выручка в валюте. Чем дешевле рубль, тем больше вы соберете с "Норникеля", "Роснефти", "Газпрома" и так далее в качестве налоговой выручки", – пояснил аналитик.

По мнению Голубовского, в течение 2021 года курс доллара "на фоне политических проблем" может вырасти до 80–85 рублей.

Ранее основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль. По словам эксперта, потенциал ослабления рубля нарастал, а триггером стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.

По его словам, если не возникнет новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то серьезного падения российской валюты не будет.