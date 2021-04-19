Эксперт заявил о невозможности точного прогноза по курсу рубля на ближайшую неделю

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Точный прогноз по курсу рубля невозможно составить на неделю или месяц, заявил финансовый эксперт Василий Олейник. Об этом сообщает Pravda.ru.

По его словам, несмотря на то что есть специалисты, которые якобы что-то знают, предсказать колебания курса валют невозможно. Олейник напомнил, что в апреле российская валюта слабела из-за обострения геополитических рисков на Украине.

"Начнется какая-нибудь военная операция в выходные – в понедельник получим обвал рубля. Не начнется, наоборот, будет какое-то послабление – рубль укрепится", – отметил эксперт.

По словам Олейника, большинство событий, влияющих на финансовый рынок, невозможно определить заранее.

Ранее основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль. По словам эксперта, потенциал ослабления рубля нарастал, а триггером стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.

По его словам, если не возникнет новых геополитических рисков, а нефтяные цены не уйдут ниже 60 долларов за баррель, то серьезного падения российской валюты не будет.