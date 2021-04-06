Эксперт рассказала, что влияет на курс валют

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Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала, какие факторы влияют на курс валют. Об этом сообщает RT.

По ее словам, на курс валюты оказывает влияние внешний негативный фон, в частности обострившаяся санкционная угроза. Помимо этого, немалую роль в этом играет понижение цен на нефть.

Специалист также добавила, что на мировом рынке долларовый индекс укреплялся с середины марта.

"В принципе, среди негативных факторов можно назвать то, что продолжается локдаун в ряде европейских стран. Это тоже вызывает беспокойство относительно того, сможет ли мировая экономика восстановиться", – отметила эксперт.

Чем медленнее экономика будет восстанавливаться, тем меньше ей потребуется основного экспортного товара РФ, заключила Мильчакова.

Ранее сообщалось, что курс европейской валюты вырос на 78 копеек и достиг 91,03 рубля. При этом курс доллара также возрос. Он увеличился на 52 копейки – до 76,91 рубля.