Курс евро поднялся выше 91 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 91 рубля впервые с 24 марта. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 15:51 мск, курс европейской валюты вырос на 78 копеек и достиг 91,03 рубля.

При этом курс доллара также возрос. Он увеличился на 52 копейки – до 76,91 рубля.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 5,06% – до 61,58 доллара за баррель. Нефть марки WTI также подешевела на 5,73% – до 57,93 доллара за баррель.