Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать не стоит

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Прежде чем купить доллары, стоит убедиться, как должны выглядеть банкноты на сайте ФРС США, а саму обменную операцию осуществить в кассе банка. Такую рекомендацию дал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов в беседе с агентством "Прайм".

Он отметил, что деятельность большинства привокзальных валютообменных пунктов незаконна, поэтому существует большой риск столкнуться с проблемами – от обмена на поддельные купюры до нападения при выходе из обменника.

Эксперт добавил, что самый безопасный и удобный способ обмена – безналичная конвертация валюты.

На сайте ФРС США можно заранее ознакомиться с элементами, защищающими от подделок, – микропечать, защитные нити, а также изображение самих банкнот. Также стоит узнать, какой номинал имеет хождение. Для многих может стать сюрпризом, что купюры 500, 1 000 существуют, но стали раритетом и преимущественно осели в руках коллекционеров.

Ферапонтов порекомендовал обращать внимание на изношенность купюры.

"Если планируется использовать доллары в качестве платежного средства за рубежом, то не стоит брать грязные, выцветшие, рваные или сильно мятые купюры, так как их могут не принять в случае оплаты", – сказал он.

Ранее член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин назвал главные ошибки, которые совершают россияне при падении курса рубля. Среди них оказалась бездумная скупка долларов при резком снижении курса рубля.