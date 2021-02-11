Названы главные ошибки россиян при падении курса рубля

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Не стоит предаваться панике и бездумно скупать доллары при резком снижении курса рубля, заявил эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин. Об этом сообщает News.ru.

Он пояснил, что валюту в принципе следует покупать регулярно в небольшом количестве, чтобы не испытывать беспокойство из-за скачков курса.

"Покупать доллары желательно планомерно, частями, каждый месяц или каждые полгода, например. Если до сих пор вы просто хранили рубли, а сейчас вдруг побежите в панике менять их на доллары – это будет неправильно. В целом вкладываться нужно в активы, которые защищают от инфляции. Конкретные активы я не назову, это все очень индивидуально", – заявил Зинин.

Другой ошибкой, которую многие допускают при снижении курса российской валюты, является скупка бытовой техники, электроники, автомобилей и недвижимости.

"Даже в случае введения очередных санкций против России ничего катастрофического не произойдет. Доллар может подскочить до 80–85 рублей, но потом точно так же вернуться к прежним уровням и даже ниже", – сказал эксперт.

В качестве примера такой ошибки Зинин привел ситуацию кризисного 2014 года, когда люди в панике бросились скупать доллар по 85 рублей, а затем в течение нескольких лет наблюдали пусть медленное, но верное падение курса американской валюты. Эксперт полагает, что подобную ситуацию можно будет наблюдать и в ближайшие два-три года, поскольку сегодня, по его мнению, существует много предпосылок к среднесрочному ослаблению американской валюты на фоне формирования тренда на укрепления рубля.

"Никаких 100 рублей за доллар ожидать не стоит", – подчеркнул Зинин.

9 февраля курс доллара на старте торгов на Мосбирже опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января. Курс евро также снизился. Отмечается, что падение составило 0,2% – до 89,4 рубля.

По мнению финансового эксперта Дмитрия Чечулина, в феврале 2021 года российский рубль будет в значительной степени зависеть от цен на нефть. В частности, изменения возможны на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК.