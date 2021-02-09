Курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на старте торгов опустился ниже 74 рублей впервые с 21 января, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро также снизился. Отмечается, что падение составило 0,2%, – до 89,4 рубля.

Кроме того, цена биткойна поднялась на 23,28%, составив 48 119 долларов. Такие показатели вновь побили рекорд.

По мнению финансового эксперта Дмитрия Чечулина, в феврале 2021 года российский рубль будет в значительной степени зависеть от цен на нефть. В частности, изменения возможны на фоне встречи мониторингового комитета ОПЕК.

