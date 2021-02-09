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Цена биткойна поднялась выше 48 тысяч долларов, снова побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации портала по обмену цифровых валют Binance, стоимость биткойна выросла на 23,28%, составив 48 119 долларов.

Ранее биткойн на открытии торгов вырос в цене на 1,56% – до 47 174 долларов. Таким образом, цена биткойна в третий раз за последние несколько часов обновила исторический максимум.

Биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

