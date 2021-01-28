Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал ситуацию на валютном рынке. По его словам, рубль по отношению к доллару и евро достиг своих фундаментальных значений, передает RT.

"Это по доллару 74, 75, ну, может быть, 76 – верхняя граница, по евро – 90, 91, максимум 92 (рубля. – Прим. ред.). Это фундаментальные значения рубля по отношению к доллару, которые определены состоянием экономик одной и второй страны, валюты которых мы сравниваем", – отметил Беляев.

Он подчеркнул, что серьезных причин для изменения этих значений в ближайшие полгода пока нет. Однако Беляев уточнил, что если они и произойдут, то только в результате конъюнктурных факторов, которые лежат в области политических сведений и экономических колебаний.

В четверг, 28 января, курс доллара на Московской бирже вырос на 19 копеек, составив 76,04 рубля. Европейская валюта превысила 92 рубля впервые с 5 января.

Ранее экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и выразил уверенность в дальнейшем ослаблении валюты.

Среди причин, которые способствуют обвалу доллара, он назвал резкое увеличение дефицита текущих операций в платежном балансе США, рост котировок евро и нежелание Федеральной резервной системы (ФРС) реагировать на ослабление валюты.