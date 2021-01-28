Курс доллара на Мосбирже превысил 76 рублей, евро – 92 рубля

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, доллар вырос на 19 копеек, составив 76,04 рубля. Европейская валюта превысила 92 рубля впервые с 5 января. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,81% – до 55,08 доллара за баррель.

Ранее аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций и отечественной валюты до февраля. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию, считается "голубая волна" в США.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук до этого предположил, что курс доллара в ближайшие месяцы будет составлять 71–72 рубля. Специалист отметил, что для этого необходимы благоприятные условия.