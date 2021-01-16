Эксперт рассказал о благоприятном прогнозе для курса рубля на ближайшие месяцы

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Курс доллара при благоприятном раскладе будет составлять 71–72 рубля в ближайшие месяцы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука.
Он отметил, что положительными факторами для позиций российской валюты станет рост нефтяных котировок. Эксперт заявил, что цены на энергоносители растут из-за начала вакцинации от коронавируса. По его словам, стоимость марки Brent сохранится в пределах 56–57 долларов за баррель.
Также Корнейчук выделил решение Минфина по приобретению иностранной валюты. Он отметил, что оно тоже может позитивно повлиять на позиции рубля.
Кроме того, эксперт отметил, что при неблагоприятном исходе курс доллара может составить 80 рублей, евро – 92–95 рублей. Корнейчук отметил, что такой сценарий возможен вследствие влияния санкционных рисков.
Ранее сообщалось, что рубль является самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". Отмечалось, что бигмак в США стоит в среднем 5,66 доллара, а в России – 135 рублей (1,81 доллара). Чтобы уравновесить стоимость, доллар должен стоить 23,85 рубля, однако на самом деле он гораздо дороже.
Эксперты рассказали, как изменится курс рубля
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