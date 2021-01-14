Курс евро на Мосбирже опустился до 89 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже опустился до 89 рублей впервые с 17 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, курс европейской валюты упал на 59 копеек – до 89,02 рубля. Курс доллара снизился на 27 копеек, составив 73,48 рубля.

12 января курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 4 января. Тогда он снизился на 0,94 процента и составил 89,94 рубля.

Ранее аналитики спрогнозировали рост российского рынка акций и отечественной валюты до февраля. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий отметил, что основным фактором, влияющим на ситуацию, считается "голубая волна" в США.

Также сообщалось, что рубль является самой недооцененной валютой мира в соответствии с "индексом бигмака". Отмечалось, что бигмак в США стоит в среднем 5,66 доллара, а в России – 135 рублей (1,81 доллара). Чтобы уравновесить стоимость, доллар должен стоить 23,85 рубля, однако на самом деле он гораздо дороже.

