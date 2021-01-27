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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 27 января, сообщает RT.

В частности, мартовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,49% –, до 52,87 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,41%, составив 56,14 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Россия нарастит добычу нефти в феврале и марте на 65 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан – на 10 тысяч. Стало известно, что РФ и Казахстан согласовали отдельные условия, по которым предусматривается поэтапное увеличение добычи. Планируется, что комитет ОПЕК+ теперь встретится 3 февраля.