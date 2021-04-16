Греф оценил последствия новых санкций США для экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что новые санкции США на госдолг России не повлекут за собой серьезных последствий для экономики. По его словам, программа заимствований будет выполнена. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета", – сказал Греф.
Греф отметил, что Россия быстро научилась адаптироваться к таким условиям, так как сейчас санкции введены почти по всем направлениям. Он также выразил мнение, что в случае наложения санкций на весь госдолг, они бы сыграли не против России, а против собственных инвесторов США.
"Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом", – пояснил глава Сбербанка.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Также США заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний.
Другая мера затрагивает рынок российских ценных бумаг. Для американских финансовых организаций прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ и Минфина РФ под запретом с 14 июня.
Политолог прокомментировал новые санкции США
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