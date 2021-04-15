В Белом доме прокомментировали новые санкции против РФ

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Соединенные Штаты не ставят целью эскалацию в отношениях с Россией, но не могут предсказать, к чему приведут новые санкции. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша цель здесь не эскалация, наша цель – (заставить. – Прим. ред.) заплатить цену за то, что мы считаем неприемлемыми действиями со стороны российского правительства", – цитирует Псаки ТАСС.

Она подчеркнула, что США вынуждены принимать меры, сталкиваясь с недопустимым поведением другого государства.

При этом Псаки уточнила, что приглашение Владимиру Путину принять участие в саммите по климату остается в силе.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Также США заявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний.

Другая мера затрагивает рынок российских ценных бумаг. Для американских финансовых организаций прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ и Минфина РФ под запретом с 14 июня.

О намерениях американской администрации ввести новые ограничения против РФ стало известно накануне. Указывалось, что Вашингтон планирует инициировать санкции из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы, а также в связи с хакерской атакой на SolarWinds.

В России отреагировали на действия США, заявив, что подготовят ответные меры. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в целесообразности дальнейшего использования доллара и западных платежных систем.

