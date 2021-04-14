Путин и Байден договорились, что их встреча будет обсуждаться по дипломатическим каналам

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Кремль считает преждевременным говорить о деталях возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это новое предложение и оно будет изучаться.
"Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", – сказал он.
Песков добавил, что тон разговора двух лидеров был деловым. В ходе беседы Байден подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США.
"Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени", – добавил представитель Кремля.
Накануне президенты России и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обстоятельно обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.
Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден выразил заинтересованность в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам.
Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне, которую было бы возможно провести в обозримой перспективе. Также он подтвердил приглашение российскому лидеру принять участие в саммите по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не позволит США или любой другой стране разговаривать с собой с позиции силы. Говоря о возможном разрыве дипломатических отношений между странами, он назвал подобный сценарий экстремальным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: