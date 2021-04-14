Путин и Байден договорились, что их встреча будет обсуждаться по дипломатическим каналам

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Кремль считает преждевременным говорить о деталях возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это новое предложение и оно будет изучаться.

"Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", – сказал он.

Песков добавил, что тон разговора двух лидеров был деловым. В ходе беседы Байден подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США.

"Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени", – добавил представитель Кремля.

Накануне президенты России и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обстоятельно обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден выразил заинтересованность в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам.

Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне, которую было бы возможно провести в обозримой перспективе. Также он подтвердил приглашение российскому лидеру принять участие в саммите по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не позволит США или любой другой стране разговаривать с собой с позиции силы. Говоря о возможном разрыве дипломатических отношений между странами, он назвал подобный сценарий экстремальным.