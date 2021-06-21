Посол России в США Антонов вернулся в Вашингтон

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Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон после длительного отсутствия. Об этом пишет ТАСС.

По актуальной информации, Антонов въехал на территорию российского посольства на служебной машине.

Антонов вылетел из московского аэропорта Шереметьево 20 июня примерно в 09:20. Позднее самолет с послом приземлился в аэропорту Нью-Йорка.

До этого Антонов и его американский коллега, работающий в Москве, Джон Салливан прибыли в свои страны для консультаций на фоне ухудшения отношений РФ и США.

16 июня во время встречи президент России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков уточнял, что российский дипломат Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца месяца.