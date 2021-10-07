Одного из задержанных в Дюнкерке российских моряков отпустили под подписку о невыезде

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Один из задержанных в Дюнкерке российский моряк отпущен французскими властями под подписку о невыезде. Второго россиянина оставили под стражей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы посольства РФ в Париже Александра Макогонова.

"По информации французских компетентных органов, один из моряков взят под стражу, второй был выпущен под подписку о невыезде", – говорится в сообщении.

По словам дипломата, следственные действия продолжаются в отношении обоих россиян.

По данным AFP, власти Дюнкерка задержали судно в связи с обнаружением на его борту более тонны кокаина.

Сообщалось, что среди 20 задержанных моряков оказались россияне, а также граждане Украины, Румынии, Филиппин и Эфиопии.