Власти Франции подтвердили, что на борту задержанного в Дюнкерке судна есть россияне

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Фото: AP Photo/Michel Spingler
Власти Франции подтвердили, что среди членов задержанного в порту Дюнкерка судна есть двое россиян, в настоящее время им оказывают помощь российские дипломаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Париже.
"Французские компетентные органы нам подтвердили, что в составе задержанного экипажа, состоявшего из подданных нескольких стран, два гражданина России", – говорится в сообщении.
По информации дипмиссии, судно ходило под флагом Либерии и было задержано в порту Дюнкерка 1 октября. Его владелец не имеет никакого отношения к России. В настоящее время французские правоохранители проводят следственные действия, а посольство РФ следит за их развитием и принимает все необходимые меры.
"Не позднее 7 октября должно быть проведено судебное заседание, по итогам которого станет известно, имеются ли основания для дальнейшего содержания под стражей, или наши моряки должны быть освобождены", – указано в материале.
Отмечается, что российские дипломаты находятся в тесном контакте с властями Франции, Российским профсоюзом моряков и родственниками задержанных.
"По мере развития ситуации продолжим задействовать имеющиеся в нашем арсенале возможности для защиты прав и интересов российских граждан", – добавили в посольстве.
По данным AFP, власти Дюнкерка задержали судно в связи с обнаружением на его борту более тонны кокаина. Сообщалось, что среди 20 задержанных моряков на нем оказались россияне, а также граждане Украины, Румынии, Филиппин и Эфиопии.
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