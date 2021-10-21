В Кремле не располагают информацией о задержанных в Турции за шпионаж россиянах

14:35
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В Кремле по-прежнему не располагают данными о россиянах, которые якобы были задержаны в Турции по подозрению в шпионаже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Нет, мы не в курсе. Я рекомендую обратиться в МИД. Если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство", – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, турецкая сторона должна была предоставить всю информацию о данном инциденте, если он действительно имел место быть.
Накануне турецкие СМИ сообщили, что из шести человек, задержанных в Стамбуле по подозрению в шпионаже, четверо оказались россиянами.
О задержании спецслужбами Турции шести подозреваемых в ведении незаконной разведывательной деятельности стало известно в начале октября. Сообщалось, что при себе у них нашли паспорта РФ и оружие. Также СМИ сообщали, что они якобы планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации.
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