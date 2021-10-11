В Кремле не располагают информацией о задержании в Турции граждан РФ

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В Кремле не располагают информацией о задержании в Турции шести граждан, которые, по некоторым данным, могут быть россиянами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что если бы российские граждане были действительно задержаны в Турции, то Кремль получил бы соответствующую информацию по дипломатическим каналам.

"Но мы ничего не знаем на этот счет, я ничего не могу сказать", – заключил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Турции задержали шесть человек по подозрению в шпионаже. При себе у них нашли паспорта РФ и оружие. Сообщалось, что злоумышленники якобы планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипведомство следит за данной ситуацией и находится в контакте с турецкой стороной.