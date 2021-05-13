В МИД РФ прокомментировали дело о шпионаже против россиянина в Дании

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Осуждение российского ученого Алексея Никифорова в Дании по обвинению в работе на российские спецслужбы негативно скажется на двусторонних отношениях между странами. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

10 мая суд города Ольборг вынес обвинительный приговор в отношении Никифорова и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Мужчину обвинили в работе на спецслужбы России.

"Мы рассматриваем решение суда как яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и в целом Запад", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Дипломат добавила, что руководство Дании в попытках отыскать российский след дошло до предъявления обвинений россиянам, которые на законных основаниях занимались и занимаются научной деятельностью на территории королевства. Подобное поведение наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству двух стран.

Ранее в Риме по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержали двух человек, один из которых – российский офицер, работающий при посольстве. Итальянская сторона выразила протест и выдворила из страны двух российских дипломатов.