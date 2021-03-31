В Кремле рассчитывают на сохранение позитивных отношений с Италией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле пока не располагают информацией о причинах задержания российского офицера в Италии, но надеются на сохранение хороших отношений между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем информацией о причинах и обстоятельствах задержания. Надеемся, что весьма позитивный и конструктивный аспект российско-итальянских отношений будет сохранен", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее сообщалось о задержании в Риме двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операцию провели вечером 30 марта. Во время тайной встречи итальянский офицер передал секретные документы в обмен на денежное вознаграждение.

По завершении официальных процедур офицера арестовали. Россиянину грозит выдворение из Италии.