В МИД РФ заявили, что высылка дипломатов из Болгарии была инициирована извне

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объявление двух российских дипломатов персонами нон грата в Болгарии было инициировано извне.
"Это не отвечает интересам народа Болгарии. Скорее всего, за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне. Потому что коренными, национальными интересами Болгарии подобное объяснить невозможно", – сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что высылка российских дипломатов имеет политически ангажированный характер и, по всей видимости, осуществлена с подачи западных стран или объединений. По ее словам, действия Болгарии являются уже пятым демаршем за последние полтора года, когда в отношении России предъявляются бездоказательные обвинения.
"Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата – это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остается без предъявления каких-либо доказательств", – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия констатирует очередной всплеск антироссийской шпиономании в Болгарии накануне парламентских выборов в стране, запланированных на 4 апреля, и на фоне подъема русофобии в странах Запада.
Ранее Захарова выступила с заявлением в связи с данной ситуацией, призвав власти Болгарии прекратить "охоту на ведьм". По ее словам, высылка российских дипломатов наносит вред самой Болгарии. Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что в связи с действиями Софии Россия оставляет за собой право принять зеркальные ответные меры.
22 марта министерство иностранных дел Болгарии объявило сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. До этого, в сентябре прошлого года, два российских дипломата были также признаны персонами нон грата в Болгарии. Решение о высылке специалистов было принято на основании обвинения в шпионаже.
В феврале 2021 года евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки в ходе заседания Европарламента призвал расширить санкции против России за незаконную разведывательную деятельность. В своем обращении парламентарий также напомнил об осеннем инциденте.
Кроме того, в СМИ появилась информация, что нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России задержали в Софии. Однако факт задержания подозреваемых в шпионаже пока не подтвердили ни в прокуратуре, ни в МВД Болгарии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: