В МИД РФ заявили, что высылка дипломатов из Болгарии была инициирована извне

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объявление двух российских дипломатов персонами нон грата в Болгарии было инициировано извне.

"Это не отвечает интересам народа Болгарии. Скорее всего, за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне. Потому что коренными, национальными интересами Болгарии подобное объяснить невозможно", – сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что высылка российских дипломатов имеет политически ангажированный характер и, по всей видимости, осуществлена с подачи западных стран или объединений. По ее словам, действия Болгарии являются уже пятым демаршем за последние полтора года, когда в отношении России предъявляются бездоказательные обвинения.

"Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата – это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остается без предъявления каких-либо доказательств", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия констатирует очередной всплеск антироссийской шпиономании в Болгарии накануне парламентских выборов в стране, запланированных на 4 апреля, и на фоне подъема русофобии в странах Запада.

Ранее Захарова выступила с заявлением в связи с данной ситуацией, призвав власти Болгарии прекратить "охоту на ведьм". По ее словам, высылка российских дипломатов наносит вред самой Болгарии. Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что в связи с действиями Софии Россия оставляет за собой право принять зеркальные ответные меры.

22 марта министерство иностранных дел Болгарии объявило сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. До этого, в сентябре прошлого года, два российских дипломата были также признаны персонами нон грата в Болгарии. Решение о высылке специалистов было принято на основании обвинения в шпионаже.

В феврале 2021 года евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки в ходе заседания Европарламента призвал расширить санкции против России за незаконную разведывательную деятельность. В своем обращении парламентарий также напомнил об осеннем инциденте.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России задержали в Софии. Однако факт задержания подозреваемых в шпионаже пока не подтвердили ни в прокуратуре, ни в МВД Болгарии.