Захарова призвала Болгарию прекратить "охоту на ведьм"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением в связи с объявлением российских дипломатов в Софии персонами нон грата, призвав власти Болгарии прекратить "охоту на ведьм". Об этом сообщает ТАСС.

"Вновь призываем официальную Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", наносящей ущерб национальным интересам самой Болгарии. Пора вернуться к конструктивной двусторонней повестке, которая является для российско-болгарских отношений гораздо более естественной", – заявила Захарова.

Она также отметила, что в связи с действиями Софии Россия оставляет за собой право принять зеркальные ответные меры.

"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на зеркальные ответные меры", – отметила представитель МИД.

Ранее министерство иностранных дел Болгарии объявило сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. До этого, в сентябре прошлого года, два российских дипломата были также признаны персонами нон грата в Болгарии. Решение о высылке специалистов было принято на основании обвинения в шпионаже.

В феврале 2021 года евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки в ходе заседания Европарламента призвал расширить санкции против России за незаконную разведывательную деятельность. В своем обращении парламентарий также напомнил об осеннем инциденте.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России задержали в Софии. Аресты произошли в результате спецоперации Государственного агентства национальной безопасности.

При этом факт задержания подозреваемых в шпионаже пока не подтвердили ни в прокуратуре, ни в МВД Болгарии.