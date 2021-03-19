В Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России – СМИ

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Нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России задержали в Софии, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Журналисты сообщили, что аресты произошли в результате спецоперации Государственного агентства национальной безопасности.

Факт задержания подозреваемых в шпионаже пока не подтвердили ни в прокуратуре, ни в МВД Болгарии.

В сентябре 2020 года два российских дипломата были признаны персонами нон грата в Болгарии. Решение о высылке специалистов было принято на основании обвинения в шпионаже.

Позже в феврале 2021 года евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки в ходе заседания Европарламента призвал расширить санкции против России за незаконную разведывательную деятельность. В своем обращении парламентарий также напомнил об осеннем инциденте.