В МИД РФ прокомментировали высылку дипломатов из Польши, Швеции и Германии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Россия считает необоснованным и недружеским шагом высылку своих дипломатов из Швеции, Германии и Польши. Об этом телеканалу "Россия 1" сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам представителя дипмиссии, со стороны Москвы предоставлены все обоснования высылки европейских дипломатов из РФ после участия в несогласованных акциях.
"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", – уточнила Захарова.
Представитель МИД отметила, что Россия выслала из страны представителей европейских посольств и консульств в связи с подтвержденными данными.
"Но что интересно, когда на протяжении нескольких лет коллективный Запад проводил акции по высылке российских сотрудников загранучреждений, никаких материалов нам не передавали", – обратила внимание Захарова.
Ранее Германия, Польша и Швеция выслали по одному российскому дипломату. Это ответная мера на высылку их дипломатов из РФ по обвинению в участии в незаконных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.
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