Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

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Германия, Польша и Швеция высылают по одному российскому дипломату. Это ответная мера на высылку их дипломатов из РФ по обвинению в участии в незаконных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.

МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в Берлине в качестве реакции на высылку немецкого дипломата из Москвы.

"В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата", – пояснили дипломаты. Из документа следует, что высланный из РФ немецкий дипломат выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

МИД Польши в соответствии с принципом взаимности объявил персоной нон грата сотрудника российского генконсульства в Познани. Высылку польского дипломата, работавшего в петербургском генкосульстве, Варшава назвала необоснованной.

Шведский МИД объявил, что высылает из страны дипломата России в качестве ответной меры на высылку сотрудника Генконсульства Швеции в Петербурге за участие в незаконных акциях 23 января.

Ранее РФ объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в Москве. Такой шаг связан с решением Албании выслать из страны первого секретаря посольства России в Тиране.