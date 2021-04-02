02 апреля, 20:24
Фото: depositphotos/jo_poker
Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило в розыск россиянина Александра Коршунова. Как сообщает РИА Новости, мужчину подозревают в незаконном хищении сведений.
"Александр Юрьевич Коршунов разыскивается в связи с его предполагаемым участием в хищении в Соединенных Штатах Америки сведений, составляющих коммерческую тайну", – указано в официальном релизе ведомства.
По информации ФБР, россиянин работал в одной из российских госкомпаний и одновременно служил сотрудником Службы внешней разведки РФ. Коршунов якобы побуждал западные авиационные компании сотрудничать с Объединенной двигателестроительной корпорацией с целью развития российских авиационных технологий.
В ФБР также указали на то, что в период с 2013 по 2018 год гражданин РФ пытался в результате преступного сговора похитить у американской авиационной компании сведения, представляющие коммерческую тайну.
Коршунова задержали 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя по запросу Вашингтона, где его обвинили в промышленном шпионаже. Экстрадиции россиянина добивались как в США, так и в РФ (по обвинению в мошенничестве).
В конце марта из Австрии в Россию по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадировали экс-главу департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве.
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