Белоруссия инициирует экстрадицию Тихановской

11:25
Фото: ТАСС/Виктор Драчев
СК Белоруссии отправил в Генпрокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства.
Тихановская покинула Белоруссию в августе минувшего года. На данный момент она проживает на территории Литвы.
Ранее Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя. В ведомстве сообщили, что подобные действия влекут за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции, в список которых вошла и Тихановская. Их обвинили в создании экстремистского формирования и руководстве им.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии также была объявлена в розыск на территории РФ. Сама женщина заявляла, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и понять, почему он поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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