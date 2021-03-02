Белоруссия инициирует экстрадицию Тихановской

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СК Белоруссии отправил в Генпрокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского ведомства.

Тихановская покинула Белоруссию в августе минувшего года. На данный момент она проживает на территории Литвы.

Ранее Белоруссия объявила Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя. В ведомстве сообщили, что подобные действия влекут за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции, в список которых вошла и Тихановская. Их обвинили в создании экстремистского формирования и руководстве им.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии также была объявлена в розыск на территории РФ. Сама женщина заявляла, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и понять, почему он поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.