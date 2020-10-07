Россия объявила в розыск Тихановскую

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Россия объявила в розыск белорусского политического деятеля Светлану Тихановскую. Она вошла в список разыскиваемых МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – исходит из базы данных ведомства.
Сообщается, что она также была объявлена в розыск в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он отметил, что розыск будет осуществляться также в России, так как речь идет о его межгосударственном характере.
Ранее Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы лидер белорусской оппозиции сообщила, что "народ Белоруссии ждет от Европы поддержки". Также в Берлине Тихановская встретилась с представителями белорусской диаспоры.
Она также заявляла, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и понять, почему он поддерживает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что контактов между Путиным и Тихановской не планируется. Также он заявил, что она вряд ли сейчас участвует в политической жизни Белоруссии, поскольку пребывает на территории Европейского союза.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с проведением 9 августа президентских выборов. Согласно их результатам, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,12%. Протестующие выражают несогласие с итогами выборов и настаивают на проведении повторного голосования.
Европейский Союз также не признает результаты прошедших президентских выборов. Недавно саммит интеграционного образования принял решения о введении санкций против Белоруссии. В черный список попали около 40 представителей властей РБ. Белоруссия также ввела ответные санкции против ЕС.
23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации была проведена во Дворце независимости. За неделю до этого он заявил, что время баррикад и митингов в стране завершилось и теперь необходимо продолжить созидание.
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