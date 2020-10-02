Ответный санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в России – МИД РФ

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Белорусский ответный санкционный список в отношении ЕС, который вступил в силу 2 октября, станет автоматически применяться и в Российской Федерации. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел России в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

"Видим, что вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент, который, напомним, является односторонним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН и ведет к дальнейшей эрозии международного права", – сообщила Мария Захарова.

Как подчеркнули в российской дипмиссии, такой шаг расценивается как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти. "Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", – добавили в МИД.

Ранее Евросоюз принял решение ввести санкции против Белоруссии. Уточнялось, что в черный список не вошел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС. В Минске говорили, что единый список невъездных лиц действует в рамках интеграционных объединений, куда входит республика.

9 августа прошли президентские выборы в Белоруссии. По подсчетам местной ЦИК, Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. Затем в стране начались массовые протесты в связи с несогласием с результатами выборов.