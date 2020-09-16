Лукашенко заявил, что время баррикад и митингов в Белоруссии завершилось

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении в республике времени баррикад и митингов, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время нужно продолжить созидание. Такое заявление белорусский лидер сделал на встрече с политическим активом страны.

Акции протеста в Белоруссии возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

На прошедших выходных пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщала о задержании более 100 человек в результате акций протеста. Они проходили 6 сентября в разных городах Белоруссии.

В управлении протестами Лукашенко обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он добавил, что власти реагируют на любые негативные действия в отношении страны.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав торговые пути на восток.

