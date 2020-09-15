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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал условия кредита для Белоруссии, который предоставил накануне республике Владимир Путин, передает RT.

Песков заявил, что Россия не ставила дополнительных условий для кредита Белоруссии, кроме коммерческих. Он уточнил, что эти условия, как и у другого любого кредита, связаны в первую очередь с его обслуживанием.

"Это коммерческие условия кредита, все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону. Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", – сказал Песков.

Накануне Владимир Путин в рамках встречи с Александром Лукашенко заявил, что РФ предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Президент РФ подчеркнул, что этот вопрос прорабатывают представители Минфинов обеих стран. Песков позднее заявил, что часть нового кредита будет предназначена для рефинансирования прежних долгов.

14 сентября в Сочи в формате "один на один" состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров, длившихся четыре часа, главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.

В частности, Путин подержал инициативу Лукашенко о проведении в республике конституционной реформы. Кроме этого, он поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии.

