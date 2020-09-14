Путин и Лукашенко намерены возобновить транспортное сообщение между странами

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко намерены возобновить транспортное сообщение между странами. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, то есть по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией", – отметил Песков.

Общение Путина и Лукашенко проходило в формате "один на один". Так, в ходе переговоров, длившихся 4 часа, главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.

Владимир Путин подержал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении в республике конституционной реформы. Кроме этого, он поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии.

Александр Лукашенко при этом поблагодарил российскую сторону за обеспечение республики данной вакциной.

В ходе переговоров Владимир Путин также заявил, что РФ и Белоруссия договорились о кредите в размере 1,5 миллиарда долларов для Минска. Часть средств будет предназначена для рефинансирования прежних долгов.

