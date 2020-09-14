Российские военные после учений в Белоруссии вернутся к местам дислокации – Путин

Фото: ТАСС/Виктор Веткин
Военные учения РФ и Белоруссии стартуют в понедельник, 14 сентября. Они были запланированы еще в прошлом году и продлятся несколько дней, сообщил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.
"Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск", – заявил президент РФ на встрече, кадры с которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Путина, "после выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации".
Ранее Путин заявил, что РФ предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Этот вопрос уже прорабатывают представители Минфинов обеих стран.
Переговоры Путина и Лукашенко проводятся в Сочи. Стороны планируют обсудить вопросы развития отношений между странами, проекты в области экономики, энергетики и культуры.
Ранее в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии недопустимо.
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