Российские военные после учений в Белоруссии вернутся к местам дислокации – Путин

Фото: ТАСС/Виктор Веткин

Военные учения РФ и Белоруссии стартуют в понедельник, 14 сентября. Они были запланированы еще в прошлом году и продлятся несколько дней, сообщил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

"Это, собственно говоря, в известной степени для военных людей рутинное дело, связанное с подготовкой войск", – заявил президент РФ на встрече, кадры с которой были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Путина, "после выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации".

Ранее Путин заявил, что РФ предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Этот вопрос уже прорабатывают представители Минфинов обеих стран.

Переговоры Путина и Лукашенко проводятся в Сочи. Стороны планируют обсудить вопросы развития отношений между странами, проекты в области экономики, энергетики и культуры.

Ранее в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии недопустимо.