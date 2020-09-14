Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия договорились о кредите в размере 1,5 миллиарда долларов для Минска.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним", – заявил российский лидер.

По словам Путина, сейчас этот вопрос прорабатывают представители Минфинов обеих стран.

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в понедельник, 14 сентября, в Сочи. Главы государств приехали обсудить ключевые вопросы развития отношений между странами, а также проекты в области экономики, энергетики и культуры.

Ранее в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии недопустимо.

